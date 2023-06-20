Erzincan yağmura teslim oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Yağışların Erzincan ve Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışla ilgili Meteoroloji'den de uyarı yapıldı. Uyarıda, "Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Öte yandan Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.