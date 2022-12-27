Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Restoranda silahlı kavga çıktı, iki kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Konya
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