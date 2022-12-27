Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte banknot sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.K. ve T.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 165 adet 100 liralık sahte banknot, 2 kurusıkı tabanca, 3 fişek, 3 uyuşturucu aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliye'sine sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.