Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan 70 yaşındaki kadın kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 70 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi 179 Sokak'ta Gülser Peker'in ikamet ettiği 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan Peker, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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