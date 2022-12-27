Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 03:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
[Fotograf: İHA]
Adıyaman’da, tüfeğini temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Binevler Mevkiinde ikamet eden 30 yaşındaki Erdal P., gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı.
Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.’nin ayağına ve bacağına isabet etti.
Kazara kendisini vuran Erdal P.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman
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