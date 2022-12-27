Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.T. idaresindeki otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Yakınca Mahallesi mevkisinde M.O.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.T ile yanındaki İ.H.E. ve A.Y. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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