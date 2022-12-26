Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da FETÖ operasyonu: Sözde il sorumlusu yakalandı
Isparta'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde "il sorumlusu" yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sözde il imamını Pirimehmet Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Isparta
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