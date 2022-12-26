D 400 kara yolunda Kent merkezinden Serik ilçesi istikametine seyreden Gökhan Karaca'nın kullandığı beton mikseri, Cumalı Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Ön lastiklerin bulunduğu kısımda başlayan ve şoför mahalline sıçrayan yangını fark eden şoför, yol kenarına park etmeyi başardığı araçtan indi.

Bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan Karaca'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, alevler ve yaşanan patlama nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Yangın, iki arozözle gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

Yangında ayrıca bölgeden geçen enerji iletim hatları da zarar gördü.

İtfaiyenin çalışmasını tamamlamasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.