Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Urla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, 24 yaşındaki B.G., 26 yaşındaki E.K. ve 28 yaşındaki İ.Ö. gözaltına aldı.
Zanlıların evinde 23 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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