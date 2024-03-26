Rektör Savaş ilk mektup sahipleriyle buluştu

Birinci yarıyılın sonunda okuma yazmayı öğrenen Yaşar Akar İlkokulu 1/B ve 1/D sınıfının öğrencileri, sınıf öğretmenleri Gülin Özer ile Kübra Gündüz'ün refakatinde ilk mektuplarını yazdı.



Sınıf öğretmenlerinin başlattıkları proje ile unutulmaya yüz tutan hem edebî bir değeri olan hem de yakın geçmişte önemli bir iletişim aracı olan mektubun yazımını ve gönderim aşamalarını öğrenen, okuma yazmayı öğrenmenin mutluluk ve sevincini yazılı olarak paylaşan minik öğrenciler bu duygularını içeren mektuplarını Uşak ilinde görev yapan kurum amirlerine posta yoluyla gönderdiler. Yaşar Akar İlkokulu 1/B ve 1/D sınıfından beş öğrencinin yazdığı mektupların Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’a ulaşmasının ardından, Rektör Savaş, Yaşar Akar İlkokulu 1/B ve 1/D sınıflarını ziyaret ederek kendisine mektup yazan öğrenciler ve sınıf öğretmenleriyle bir araya geldi.



Prof. Dr. Savaş öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, okuma-yazmayı öğrenmelerinin ardından mektup yazarak sevinçlerini dile getiren tüm öğrencileri kutladı. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, mektupların tarafına ulaştıktan sonra duyduğu mutluluğu belirterek ‘‘Sevgili öğrencilerimiz okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yazdıkları mektuplarla ifade ettiler. Beni de sevinçlerine ortak ettiler. Böylesi anlamlı ve değerli bir projeyi hazırladıkları için kıymetli sınıf öğretmenlerimize, okul müdürümüz Serkan Uğur ve değerli İl Müdürümüz Halil Yücel’e teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum.” ifadelerini kullandı.