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Güncel
AA 26.03.2024 12:37

Depremde ağır hasar alan cami yeniden ibadete açıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Merkez Hacı Maksut Camii, öğrencilerin ve vatandaşların destekleriyle yeniden yapılarak ibadete açıldı.

Depremde ağır hasar alan cami yeniden ibadete açıldı
[Fotograf: AA]

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen Merkez Hacı Maksut Camisi'nin yıkılarak yerine yenisinin yapılması için İlçe Müftülüğü öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de cami yapım çalışmalarına destek vermek amacıyla kampanya başlattı.

Öğrenciler, kampanya kapsamında toplanan 120 bin lirayı İlçe Müftülüğü yetkililerine teslim etti.

Hilvan İlçe Müftü Vekili Mehmet Ene, ilçe halkının katkılarıyla caminin yapıldığını belirterek, "Yaşanan deprem sonrasında 11 ilimizde olduğu gibi Hilvan İlçemizde de bir çok ev ve Kur'an Kursumuz hasar aldı. Bunlardan bir tanesi de merkez camimiz oldu ve ağır hasar aldı. Camimizi yıkmak zorunda kaldık. Halkımızın ve milletimizin destekleriyle kısa bir süre içerisinde camimizi tekrardan ibadete açmış olduk. Bu süre zarfından büyük ve küçük herkesin katkıları oldu. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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