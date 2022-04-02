Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ramazanda Marmaray kaça kadar çalışacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
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