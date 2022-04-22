Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zamana denk geliyor? Arife günü ne zaman?
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı arife günü ne zaman 2022? Bayram tatili kaç gün olacak?
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılı dini günleri…
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
Son Haberler
- 12:37
- 12:26
- 12:35
- 12:42
- 12:23
Sıradaki Haber
Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Emekli ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz