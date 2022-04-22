Asya ve Avrupa’da seller, Uzak Doğu ve Amerika’da kasırgalar, Afrika’da kuraklık, Avustralya, ABD, Sibirya ve Kanada’da önü alınamayan yangınlar… İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da sık görülüyor.

22 Nisan Dünya Günü, ilk kez ABD`de 1970`te kutlandı. Milyonlarca kişi çevre kirliliğinin önlenmesi için bir araya geldi. O günden beri de çevre sorunlarına dikkat çekmek için etkinliklerle kutlanıyor.

Birçok ülke iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. Paris İklim Anlaşması da dünyanın "neredeyse ortak kabul ettiği" diyebileceğimiz anlaşmalardan biri.

Paris Anlaşması`nın hedefleri neler?

12 Aralık 2015`te, 195 ülke tehlikeli boyutlara ulaşan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması`nı kabul etti.

Yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşma, 22 Nisan 2016`da imzaya açıldı. 55 ülkenin onayının ardından 4 Kasım 2016`da da yürürlüğe girdi.

Anlaşmada küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor.

Ayrıca, dünya genelinde karbon salınımının 2030`a kadar yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor. 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi Paris İklim Anlaşması`nın hedefleri arasında.

Türkiye de Paris İklim Anlaşması`nı 2021 yılı içerisinde onayladı. İklim değişikliğinin önüne geçmek için ülkemizde çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın eşi Emine Erdoğan`ın himayesinde Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi.

24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı

2017 yılından 2022 yılı ocak ayına kadar geçen sürede 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal, 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesiyle ilgili "Proje başladığında geri kazanım oranı yüzde 13`tü. Halihazırda bu oran yüzde 22,4 civarlarında. 2023`te geri kazanım oranımızı yüzde 35`e çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımında yüzde 75`lik azalma sağlandı. Bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalma plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithalini de önledi ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu.