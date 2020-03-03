İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit haberlerini büyük üzüntüyle karşıladığını anlatan Rahim Barış, teröre karşı mücadele veren Türk askerine imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini söyledi.

"Kefen paramı bağışladım"

Lüks bir evde yaşamadığını, gerekirse evini de Mehmetçik için hibe etmeye hazır olduğunu belirten Barış, şöyle konuştu:

"Paranın bir ehemmiyeti yok. Bugün devletimize, milletimize lazımsa diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun, yine bağışlarım. Bağış yaptığımı duyanlar duygulanıp beni telefonla arıyor. Dua edenler oldu. Devletimiz, milletimiz var olsun. Ben 80 yaşındayım. Ne yapacağım parayı? Belki ordumuz bir İHA daha yapar. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'deki tüm emeklileri bağışa davet eden Barış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikayı beğendiğini, Türk halkının devlete gerekli maddi ve manevi desteği vermesi gerektiğini söyledi.