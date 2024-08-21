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Güncel
İHA 21.08.2024 18:20

Posof'ta bozulan yollar asfaltlanıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde Doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören yollar belediye ekiplerince asfaltlanıyor.

Posof'ta bozulan yollar asfaltlanıyor

Posof'ta sanayi dükkânları ile Âşık Müdâmî Sokağı arasındaki Kars Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Deforme olan yolların yeniden güvenli ve konforlu hale gelmesi için tramer kazıları yapılan ve sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen Kars Caddesi'nde ekipler, çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü Kars Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

"Vatandaş memnun biz mutlu"

Yapılan sıcak asfalt çalışmaları sayesinde mahalle halkına daha konforlu bir ulaşım sağlayacağını belirten Başkan Demirci, "Yapılan çalışmalardan hemşehrilerimiz memnun, biz de mutluyuz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe halkımızla birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolun yapımında destek olan Ardahan Milletvekili Kaan Kaan Koç'a, emeği geçen Karayolları çalışanlarına ve belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi. 

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