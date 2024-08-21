Çok Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.08.2024 17:38

Eskişehir'de polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak mevkisinde, bir inşaattaki bekçiyi silahla yaralayan Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, orada bulunan bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, kendisine zarar verme tehditleri savurmasının ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, 500 metre ilerideki Altıner Sokak'ta yakalandı.

Bıçakla kendisini yaraladıktan sonra yakalanan Baran Y, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

ETİKETLER
Eskişehir Polis
Sıradaki Haber
Giresun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Kabine Ahlat'ta toplanacak
18:20
Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
18:03
Bakan Uraloğlu: Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık
18:00
İsrail'den gazetecilere "soykırımı perdeleme" gezisi
17:58
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası
17:49
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ