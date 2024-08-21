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Güncel
AA 21.08.2024 17:48

Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 164 dönüm alan üzerine kurulan kiraz bahçesinden toplanan ürünler, Japonya’ya ihraç edildi.

Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı

Bir şirket tarafından AR-GE çalışmaları kapsamında Bahadın beldesi Gümüşkavak Mahallesi'nde 4 yıl önce kurulan kiraz bahçesinden toplanan ilk ürünün 6 tonu yaş olarak Japonya'ya ihraç edildi, 6 tonu ise kurutulmuş olarak ihraç edilecek.

Şirket sorumlusu Arslan Özcan, şirketleri adına Yozgat'ta kiraz olup olmayacağı yönünde çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda 164 dönüm alana 8 bin 832 fidan dikerek kiraz bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Bu yıl ilk hasadı yaptıklarını ifade eden Özcan, "Fidanların büyümesinde, gelişmesinde ve meyvesinde hiçbir sorun yaşamadık. Bu bölgede de kiraz olabildiğini gördük. Burada kendi ürettiğimiz kirazları Japonya'ya gönderiyoruz." dedi.

Özcan, topladıkları yaş kirazdan 6 ton Japonya'ya ihraç ettiklerini anlatarak, "Şirketimizin Antalya Korkuteli'nde de 3 bin 800 dönüm kiraz bahçesi bulunmaktadır. Yozgat'taki AR-GE'mizin sonucu başarılı oldu. Elimizde kalan en son kirazların kalibresi küçük olduğu için kurutuyoruz. Japonlar kirazın kurusunu istiyor. Biz de kurutma işlemlerini gerçekleştirdik. Kirazın çekirdeği, sapı ve kurutulmuş halini vakumlu şekilde Japonya'ya göndereceğiz." diye konuştu.

Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı

Kiraz bahçesiyle istihdama da katkı sağladıklarını aktaran Özcan, bahçede 12 işçi sürekli olmak üzere, budama ve kiraz toplama dönemlerinde 35-40 kişiye işi iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Bahçede çalışan kadınlardan Alev Ünal da bahçede çapa işleminden kiraz toplamaya kadar bütün işlerde çalıştıklarını anlatarak, "Sadece ben değil ekip olarak en az 40 kişi evimize ekmek götürdük. Bir hafta daha işimiz var." dedi.

Selma Erdoğan ise beldenin küçük olmasından dolayı iş imkanının kısıtlı olduğunu belirterek, kendilerine iş imkanı sunan şirket yetkililerine teşekkür etti.

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Yozgat AR-GE Meyve
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