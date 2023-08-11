Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.08.2023 17:38

Polonya'da trenle kamyonun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

Polonya'nın merkezindeki hemzemin geçitte bir tren ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Polonya'da trenle kamyonun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

Yerel medyada yer alan haberlere göre kaza, başkent Varşova'ya yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Dalanowek'te meydana geldi.

Basına konuşan bölge itfaiyesinin başkan yardımcısı Janusz Majewski, moloz taşıyan bir kamyonla trenin çarpıştığını kaydetti.

Toplam 22 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralanan bir kişi helikopterle hastaneye sevk edilirken diğer yaralılar da çeşitli hastanelere gönderildi.

Polonya'da kırsal demir yolu geçitlerinde kamyonların geçiş önceliğini zorlaması sonucu sıkça kazalar meydana geliyor.

ETİKETLER
Polonya
Sıradaki Haber
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir alınmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Cari denge 20 ay sonra fazla verdi
18:52
Şehit eşinin tabutuna son kez bakarak gözyaşı döktü
18:29
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor
18:20
Borsa rekor tazeledi
17:51
Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor
17:51
Sağlık Bakanlığı, "Acil Müdahale Ünitesi" sayısını artıracak
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
FOTO FOKUS
Hawaii cehennemi yaşıyor: 55 ölü, yüzlerce kayıp
Hawaii cehennemi yaşıyor: 55 ölü, yüzlerce kayıp
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ