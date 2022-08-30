Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, bir olayla ilgili gözaltına alınacağını fark edip kaçarak bir evin damına saklanan ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki S.A'yı rehin alan A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.O, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, A.O'nun aynı gün 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, A.O, gözaltına alınacağı fark edip polisten kaçarak bir evin damına saklanmış ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki bir çocuğu rehin almıştı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince ikna edilen şüpheli, teslim olmuştu.