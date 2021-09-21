Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polatlı’da 23 koyun telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. Otomobilde ise, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Polatlı-Konya 115 yolu 10. Kilometrede meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın sonucunda sürüden 23 koyun telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ankara Hayvancılık Sokak Hayvanları
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