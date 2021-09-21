Kaza, Polatlı-Konya 115 yolu 10. Kilometrede meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın sonucunda sürüden 23 koyun telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.