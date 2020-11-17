Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Pervari ilçesindeki adreslerine düzenlediği operasyonda şüphelileri yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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