Esnaf olan 2 çocuk babası Araz, yaklaşık 1 hafta önce iş yerinde süt mısır tezgahındaki mısırları ısıtmak için gaz kaçağını fark edemediği tüpü yakmak istedi.

Araz, çakmak kullandığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Araz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

Yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Araz, iyileşeceği günü bekliyor.

Araz, "İnşallah kısa sürede iyileşirim. Süt mısır tezgahındaki tüpte gaz kaçağı varmış, kokuyu da alamadım. O anda çakmağı çakınca gazın etkisiyle yüzüme alev sıçradı, yüzüm ve ellerim bileklerime kadar yandı." dedi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Araz, "İnsanlar biraz daha dikkatli olsun, acele etmesinler. Ben de daha çok dikkatli davransaydım bu olay belki başıma gelmezdi." diye konuştu.