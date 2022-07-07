Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
[Fotograf: İHA]
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.
TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ile başladı.
5’e2 orta oyunu ile devam eden antrenman pas çalışması ile son buldu.
Etiketler: Çaykur Rizespor
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