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Pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda pideye gizlenmiş 124 gram toz esrar ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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