Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu. Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan ABD'nin, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı dün, İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketinin Çin ve BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüş için diplomasi yolu izlemede samimi ve kararlı olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, "Anlaşma olmazsa İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.