Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik’te trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Pendik’te trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli tutuklandı.
Pendik’te Velibaba Mahallesi Gözdağı Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Ü.Ö. ve E.E, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle E. E, tabancayla Ü.Ö’nün başına ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Başından vurularak ağır yaralan Ü. Ö, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelinin kimliğini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen baskınla yakalanan E. E, emniyete götürüldü.
Şüpheli E. E’nin, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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