İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim tarihleri arasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen FETÖ zanlılarından 5'i tutukladı. 2 zanlı savcılık işlemlerinin ardından, 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıya ise ev hapsi kararı verildi.

PKK zanlılarından 1'i tutuklandı, 3'ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlı ise sınır dışı edildi.



