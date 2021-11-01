Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tırmandığı çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde evden kaçıp tırmandığı çam ağacında mahsur kalan ve kulakları duymadığı için tepki vermeyen Van kedisinin sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla kediyi mahsur kaldığı yerden indirerek sahibine teslim etti.
Kedinin sahibi, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Malatya
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