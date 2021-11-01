Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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