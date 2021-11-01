Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Metin Türk idaresindeki 70 FE 200 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunda, Nusret Çelik'in kullandığı 41 UN 151 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobildeki Fatma Türk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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