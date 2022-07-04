Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Pegasus Havayolları, bugün Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Pegasus Havayolları, bugün Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na Pegasus Hava Yolları, ilk uçuşunu bugün yaptı.
3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek.
Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.
Etiketler: Rize
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