Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Sorgun yolu mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri arazözlerle zamanında müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Ekipler tarafından söndürülen yangının yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Sakarya'da Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz