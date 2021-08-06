Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından Yunanistan'a haftada 1500 kişi geçebilecek
[Fotoğraf: AA]
Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından Yunanistan'a tır şoförleri hariç haftada 1500 kişinin geçebileceği bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı ifade edildi.
Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırıldığı kaydedilen açıklamada, detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.
Etiketler: Edirne Sınır Güvenliği
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