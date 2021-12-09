Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 kardeş, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl altışar ay kadar hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Mevlüt Çakır da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Cemal Özçelik, istemeden bu olaya karıştıklarını, bu olay yaşanmasın diye daha önce oturdukları yerden taşındıklarını ve kin tutma gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Yaşanan olayda herhangi bir fikir ve eylem birliğinin söz konusu olmadığını dile getiren sanık Cemal Özçelik, 10-15 kişilik bir grubun üzerlerine gelmesinden ötürü dahil olduklarını ve bu durumun katılan tarafından kurgulandığını öne sürdü.

Cemal Özçelik, katılan tarafla yaşanmış olayların olduğunu ifade ederek, "Neden ısrarla arabalarını bizim kapımızın önüne çekiyorlar. Ben kendimi ve kardeşlerimi korudum. Elime aldığım baltayı sopa niyetine aldım. Aldıktan sonra sopa olduğunu fark ettim ve kesici tarafını kullanmadım. Bu olay nedeniyle yargılandığım ve heyetiniz karşısına çıktığım için pişmanın. Takdir mahkemenindir." dedi.

Diğer tutuksuz sanık Mesut Özçelik, yaşanan olaya istemeden de olsa karıştığı için pişman olduğunu, kesinlikle olayı kendilerinin başlatmadığını, karşı tarafın delil karatmaya çalıştığını, o ana ait görüntüleri kırparak sadece kendilerinin olduğu görüntüleri dosyaya sunduklarını savundu.

Bu olayın tamamen karşı tarafın kışkırtmalarından dolayı meydana geldiğini iddia eden sanık Mesut Özçelik, işlerinde güçlerinde bireyler olduklarını, yasal olmayan hiçbir işe bulaşmadıklarını anlatarak beraatini talep etti.

Sanık Murat Özçelik ise karşı tarafın demir soplarla kendilerine saldırdığını ifade ederek, kardeşlerinin söylediği gibi daha önce beladan kaçmak için müştekilerin evinin yanındaki evlerini taşıdıklarını, kesinlikle ilk kendilerinin saldırmadığını kaydetti. Özçelik, beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkları "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların "hakaret" suçundan ise yeterli delil bulunmamasından ötürü beraatine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik’in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle kavga çıktığı belirtilmişti.

Sanıklardan Cemal Özçelik’in olay esnasında elindeki balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darbettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.