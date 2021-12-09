İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, evden ve araçtan hırsızlık, yağma gibi birçok suçtan hakkında gözaltı kararı bulunan D.C.S'nin kullandığı araç tespit edildi.

Polislerin ihtarına uymayarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.C.S, tutuklandı.