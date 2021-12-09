Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 AÖL sınav giriş ekranı... Açık lise online sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır?
AÖL sınavları için son gün ne zaman? AÖL sınavları 4 Aralık'ta başladı. 2021 AÖL sınavları 10 Aralık kadar devam edecek. AÖL sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır? AÖL sınav tarihleri 2021...
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları başladı.
04 Aralık 2021 saat 09:30'da başlayan AÖL sınavları 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişim sağlayacak.
AÖL sınav giriş sistemi için tıklayınız.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar
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