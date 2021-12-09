Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, `Kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelede İl Özel İdaresi ekiplerimiz sırasıyla, sağlık sebepleri, taşımalı eğitim ve köy grup yollarımız öncelikli olmak üzere tüm yollarımızda çalışmalarını sürdürmektedir` denildi.