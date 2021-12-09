Kars dün akşam başlayan ve gece saatlerinde aralıklarla şiddetini arttıran kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte Kars Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yapan ekipler, buzlanmanın olduğu bazı yollarda ise tuzlama çalışması yaptı.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul-Kars ve Ankara-Kars uçak seferleri de sis nedeniyle 1,5 saat gecikmeli olarak yapılacak.

Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 18 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ev işyerlerinin önünde, arabalarının üzerindeki karları temizledi.

Vatandaşlardan Ali Sağdıç, kar yağışına sevindiklerini anlatarak turizm açısından bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

İlçedeki çocuklar da eğitim gördükleri okulların bahçesinde kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Tunceli'de de gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kent merkezindeki bazı yüksek kesimler ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bu ilçelerde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler de kar nedeniyle kırsalda kapanan bazı yolları açmak için çalışıyor.