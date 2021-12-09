Kentte gece saatlerinde görülen sis, gündüz de etkisini devam ettiriyor.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.