Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yaşanan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte gece saatlerinde görülen sis, gündüz de etkisini devam ettiriyor.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Etiketler: Muğla Hava Durumu
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