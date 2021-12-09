Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Adreslerde 1475 gram sentetik uyuşturucu, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Mersin
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