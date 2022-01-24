İstanbul Gaziosmanpaşa'da kullanılmayan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, araç içinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı araştırma sonucunda şahsın evsiz olduğu tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.