Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki araçta yangın çıktı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da uzun süredir park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Aracın içinde konaklayan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kullanılmayan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, araç içinde bir erkek cesedi bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı araştırma sonucunda şahsın evsiz olduğu tespit edildi.
Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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