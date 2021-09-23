Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, itfaiye istasyonunun yıl sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

Pancar OSB'de bulunan iki eksikten birinin tamamlanacağını ifade eden Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Bizim OSB olarak iki sorunumuz vardı. Biri olası bir olaya müdahale edecek olan itfaiye istasyonu, diğeri ise otoban bağlantı çıkışıydı. Otoban çıkışı için gerekli izinleri aldık. İmarda yaşanan sorunların çözülmesiyle de bu talebimiz yerine gelecek. İtfaiye istasyonu için de gerekli adımı attık. Göreve geldikten hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Tesisi biz yapıp, size devredelim' teklifiyle gittik. Teklifimiz kabul edildi. 4 aracın kalabileceği itfaiye istasyonumuz yıl sonuna kadar hazır olacak. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak olan bu istasyon sadece OSB'ye değil yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu bölgeye de hizmet verecek."

Pancar OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da katıldı.

Pancar, Yazıbaşı, Ayrancılar ve bölgedeki sanayi kuruluşlarında olası bir yangında müdahale edebilecek ekiplerin konuşlanacağı itfaiye binasının, Pancar OSB tarafından yaptırıldığı belirtildi. Hizmet binasının 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulacağı ve proje maliyetinin 5 milyon lira olması öngörülüyor. İtfaiye istasyonu tamamlandıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilecek.