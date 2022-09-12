Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki selzedeler için Bayburt'tan yardım tırı gönderildi
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan gıda yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.
Valilik koordinesinde, AFAD ekiplerinin desteğiyle hazırlanan 1400 kolinin yüklendiği aracın, Pakistan'a hareketi öncesinde Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı.
Köse, kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini ileterek, "Hemşehrilerimizin ve hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle 1400 gıda kolisinden oluşan yardım tırını Pakistan'a ulaştırılması için gönderiyoruz" dedi.
Yardım tırı, okunan duanın ardından protokol üyelerince uğurlandı.
Sıradaki Haber
Otomobile gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz