Hüyük Yunus Emre Ortaokulu özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler için Hüyük Belediyesi tarafından komşu ilçe Beyşehir'e gezi programı düzenlendi.

Geziye katılan özel öğrenciler, kendilerine nezaret eden öğretmenleriyle birlikte önce Beyşehir’in tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdi, ardından hayatlarında ilk kez sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde bir süre önce faaliyete geçen sinema salonunda Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlamasını izleyen özel öğrenciler oldukça eğlendi.

Hüyük Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özel eğitim gören öğrenciler için düzenlenen Beyşehir gezisi ve sinema etkinliği için Hüyük Belediyesi'ne teşekkür edilirken, "Okul idaresi olarak, öğrencilerimiz için hayat boyu unutamayacakları bir gün yaşamalarına vesile olan Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'e destek ve katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Kaynak: AA