Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özalp Kaymakamı Nasır sınır karakollarını ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İran sınırda bulunan hudut karakollarını ziyaret etti.
Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ile birlikte Turgalı Hudut ve Aksipi karakollarında incelemede bulunan Nasır, askerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nasır, kulede nöbet tutan askerlerin yanına çıkarak bir süre gözetleme yaptı.
Etiketler: Van Jandarma Genel Komutanlığı
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