Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ile birlikte Turgalı Hudut ve Aksipi karakollarında incelemede bulunan Nasır, askerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nasır, kulede nöbet tutan askerlerin yanına çıkarak bir süre gözetleme yaptı.