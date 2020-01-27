İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oylat Kaplıcalarında her yıl yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Oylat'ın suyunun şifalı olduğunu belirten Taban, "Sağlık yönünden birçok faydasının olduğunu ifade edebilirim. Oylat şifa dağıtmaya devam ediyor. Bu bölgeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taban, Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırladıkların kaydederek, şunları kaydetti:

"Sömestir tatilinde otellerimiz tamamen dolu durumda. Öğrencilerimizin tatile çıktığı dönem olduğu için, ailelerimiz çocuklarıyla bir arada buraya gelerek güzel bir tatil geçirebiliyor. Oylat'ın sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da tanınırlığı ve bilinirliği için çalışıyoruz."

Oylat'a tatil için gelen Ömer Atahan (60) ise bölgeye 1987 yılından beri her sene geldiğini dile getirerek, "Birçok yeri gezdim, sıcak suyunda 10 dakika kalamıyorsunuz. Buraya Allah bunu vermiş. Gelecek yıl da burayı tercih edeceğim." diye konuştu.