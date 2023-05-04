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Güncel
DHA 04.05.2023 11:36

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kuzuluk yönüne giden Nihat Çakıl yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Nihat Çakıl ile otomobillerde bulunan Murat Yılmaz, Hacer Tunca, Burak Tunca ve İbrahim Tunca araçlarda sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçlardan çıkarılan 4 ağır yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Nihat Çakıl da kurtarılamadı.

İbrahim Tunca’nın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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