Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde T.E.B. isimli sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek, kaldırımda bulunan korkuluklara çarpıp 8 metre yükseklikten ağaçlık alana uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde kimse olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Araçtan kurtulan sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, 8 metre yükseklikten tırmanıp hastaneye gittiği öğrenildi. Öte yandan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ifade edildi.