Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobille kaza yaptı 8 metre tırmanarak hastaneye gitti
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 8 metre yükseklikten ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla düştüğü yerden tırmanarak hastaneye gitti.
Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde T.E.B. isimli sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek, kaldırımda bulunan korkuluklara çarpıp 8 metre yükseklikten ağaçlık alana uçtu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde kimse olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı.
Araçtan kurtulan sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, 8 metre yükseklikten tırmanıp hastaneye gittiği öğrenildi. Öte yandan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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