M. B. T. (62), 20 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinin önünde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

M. B. T., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M. B. T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.