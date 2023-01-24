Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kazadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
M. B. T. (62), 20 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinin önünde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
M. B. T., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M. B. T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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